Джошуа - Нганну: лучшие моменты боя - видео

Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) одержал яркую досрочную победу над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-2).

Поединок возглавил вечер бокса, который состоялся в ночь с 8 на 9 марта на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Джошуа уже в первом раунде продемонстрировал разницу в боксерском классе, отправив Нганну в нокдаун. Во второй трехминутке британец снова уложил соперника на настил ринга. Когда камерунец с трудом поднялся, Эй Джей ударом справа окончательно его вырубил.

Смотрите видео лучших моментов боя Джошуа - Нганну:

Ранее Джошуа оценил победу над Нганну.

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