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"Это и есть особенность бокса": Джошуа оценил победу над Нганну

Британец отметил свои перспективы в дивизионе.
Сегодня, 07:21
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал победу над бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.

По словам британца, он продолжает работать ради своей мечты.

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"Это и есть особенность бокса. В тяжелом весе нужен всего один удар. Вы всегда должны продолжать искать лучшее. Что касается меня, то я не знаю, достиг ли своего пика. Я просто продолжаю работать изо дня в день.

Кто знает, куда это меня приведет. Представьте, что через пять лет я больше не буду драться. Все будет сказано и сделано. Поэтому сейчас я хочу извлечь максимальную пользу из всего", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

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Видео жесткого нокаута в бою Джошуа против Нганну

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