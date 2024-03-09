"Это и есть особенность бокса": Джошуа оценил победу над Нганну
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал победу над бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.
По словам британца, он продолжает работать ради своей мечты.
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"Это и есть особенность бокса. В тяжелом весе нужен всего один удар. Вы всегда должны продолжать искать лучшее. Что касается меня, то я не знаю, достиг ли своего пика. Я просто продолжаю работать изо дня в день.
Кто знает, куда это меня приведет. Представьте, что через пять лет я больше не буду драться. Все будет сказано и сделано. Поэтому сейчас я хочу извлечь максимальную пользу из всего", - приводит слова Джошуа Sky Sports.
Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.
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