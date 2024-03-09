"Это прописано в контракте": Паркер подтвердил проведение реванша с Чжилеем

Новый временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал победу над Чжаном Чжилеем.

Также новозеландский боксер подтвердил, что обязан дать реванш своему китайскому сопернику.

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"Это великая победа. Я чувствую, что мы сейчас на подъеме. Чжан - сильный парень. Он дважды сбил меня с ног но, когда я вернулся в угол, Энди Ли, мой тренер, сказал мне сохранять самообладание, боксировать и придерживаться плана.

Дальше я снова буду драться с Чжаном. Это прописано в нашем контракте", - приводит слова Паркера Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Паркер - Чжилей.

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