Джойс закрыл поражения от Чжилея, остановив Али перед финальным гонгом

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (16-2, 15 KO) успешно вернулся в ринг после двух подряд поражений от китайца Чжана Чжилея.

Британский боксер сумел одержать досрочную победу техническим нокаутом в поединке с соотечественником Кэшом Али (21-3, 12 KO).

Десятираундовый бой состоялся на Resorts World Arena в Бирмингеме в рамках вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

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От седьмой трехминутки Али выглядел более уставшим, чем попытался воспользоваться Джойс, но оппоненту удалось выстоять практически до конца противостояния.

За 20 секунд до финального гонга Джойс отправил соперника в тяжелый нокдаун. Али все же поднялся на ноги, но рефери принял решение остановить поединок.

The Juggernaut is back! 😤



Joe Joyce stops Kash Ali in the final 30-seconds of the fight! 🥊



Watch the #Magnificent7 LIVE on TNT Sports 1 and discovery+ ▶️ pic.twitter.com/kXolifeA0n — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) March 16, 2024

Напомним, что в апреле прошлого года Джойс уступил техническим нокаутом Чжану Чжилею, а сентябре был нокаутирован китайцем в реванше.

Али в предыдущем бою в июле 2023 года неожиданно проиграл украинцу Богдану Миронцу по очкам в шестираундовом поединке.

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