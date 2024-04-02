Чисора рассказал, что Фьюри не стоит делать в бою с Усиком

Британец порекомендовал соотечественнику тактику на поединок с украинцем.

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора предположил, как обладателю титула WBC Тайсону Фьюри добиться успеха в бою с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Бывший соперник британца и украинца считает, что его соотечественнику не стоит пытаться во что бы то ни стало одержать победу нокаутом.

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"Думаю, что Тайсон попытается нокаутировать Усика, потому что захочет что-то доказать. Но я думаю, что ему не стоит даже пытаться стремиться к досрочной победе.

Ему следует просто боксировать и быть занятым на протяжении всего боя. Думаю, Усику выгодно, если Тайсон попытается его нокаутировать", - приводит слова Чисоры Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Чисора назвал фактор, который обеспечит Фьюри победу над Усиком.

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