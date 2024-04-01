iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Дисквалифицируют": американец сделал неожиданный прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший соперник британца отметил поведение "Цыганского короля".
Сегодня, 18:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Американский боксер Стив Каннингем поделился мнением о поединке своего экс-соперника Тайсона Фьюри против Александра Усика.

По словам спортсмена, бой может закончиться дисквалификацией Фьюри.

Читай также: "Можно привести аргументы в пользу обоих": Уайт сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

"Усик победит Фьюри судейским решением. Либо же Фьюри дисквалифицируют. Фьюри придется опираться на Усика и наваливаться на него, чтобы измотать Александра, как он всегда и делает. 

Я думаю, что команда Усика предупредит рефери об этом перед боем, и с Фьюри снимут очки", - сказал Каннингем в интервью World Boxing News.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Тайсона оценил его готовность к бою с украинцем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Богачук: Хочу все пояса. ВСЕ Богачук: Хочу все пояса. ВСЕ
Защитник Барселоны покинет клуб на правах свободного агента Защитник Барселоны покинет клуб на правах свободного агента
Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб
Вратарь аутсайдера УПЛ попал в сферу интересов европейских клубов Вратарь аутсайдера УПЛ попал в сферу интересов европейских клубов
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа21:42
Защитник Барселоны покинет клуб на правах свободного агента
Европа21:38
Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб
Украина21:19
Вратарь аутсайдера УПЛ попал в сферу интересов европейских клубов
Европа21:06
Довбик - первый украинец за 18 лет, забивший 15+ голов за сезон в топ-5 лигах
Другие страны20:55
Роналду в третий раз за сезон стал лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии
Европа20:34
Ювентус и Байер нацелились на приобретение талантливого француза
Украина20:32
УПЛ: Рух и ЛНЗ закрили программу 22-го тура
Киберспорт20:20
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi стали вторыми, Monte выбили из ТОП-20
Украина20:03
Рух вырвал победу над ЛНЗ в скучном матче
Бокс19:59
WBO санкционировала бой Фундоры и Кроуфорда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK