"Дисквалифицируют": американец сделал неожиданный прогноз на бой Усик - Фьюри

Американский боксер Стив Каннингем поделился мнением о поединке своего экс-соперника Тайсона Фьюри против Александра Усика.

По словам спортсмена, бой может закончиться дисквалификацией Фьюри.

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"Усик победит Фьюри судейским решением. Либо же Фьюри дисквалифицируют. Фьюри придется опираться на Усика и наваливаться на него, чтобы измотать Александра, как он всегда и делает.

Я думаю, что команда Усика предупредит рефери об этом перед боем, и с Фьюри снимут очки", - сказал Каннингем в интервью World Boxing News.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Тайсона оценил его готовность к бою с украинцем.

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