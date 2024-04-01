"Дисквалифицируют": американец сделал неожиданный прогноз на бой Усик - Фьюри
Американский боксер Стив Каннингем поделился мнением о поединке своего экс-соперника Тайсона Фьюри против Александра Усика.
По словам спортсмена, бой может закончиться дисквалификацией Фьюри.
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"Усик победит Фьюри судейским решением. Либо же Фьюри дисквалифицируют. Фьюри придется опираться на Усика и наваливаться на него, чтобы измотать Александра, как он всегда и делает.
Я думаю, что команда Усика предупредит рефери об этом перед боем, и с Фьюри снимут очки", - сказал Каннингем в интервью World Boxing News.
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее промоутер Тайсона оценил его готовность к бою с украинцем.
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