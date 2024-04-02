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"Если он будет в углу, Тайсон легко побьет Усика": Чисора назвал фактор, который обеспечит Фьюри победу

Британский боксер подсказал соотечественнику ключ к успеху в противостоянии.
Сегодня, 10:45
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Дерек Чисора, бывший соперник обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, высказался об их будущем поединке.

По мнению британского боксера, успех в бою соотечественнику будет обеспечен, если его главным тренером будет его отец Джон Фьюри, а не ШугарХилл Стюард.

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"Тайсон выглядит хорошо. Я видел, как его отец держит ему лапы. Люди недооценивают связь отца и сына, когда они работают вместе. Это невероятно.

Если отец будет в углу, то Тайсон легко побьет Усика. Вот и все. Это будет отличный бой, а его отец знает, что нужно делать. Он всю свою жизнь наблюдал за поединками и сам дрался.

Вот почему его отец должен стать главным тренером. Мне понравилось, что он тренируется со своим отцом", - приводит слова Чисоры Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри оценил его готовность к бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

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