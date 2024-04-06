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"Аххилесовая пята": промоутер объяснил, почему Фьюри победит Усика

Уоррен сравнил последние бои боксеров.
Сегодня, 13:15
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке своего подопечного с обладателем титулов WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком.

По словам специалиста, у британца есть несколько планов на бой, что позволит ему победить.

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"У Тайсона всегда есть план A, B и план C, а что еще более важно - у него большое сердце. Хочу сказать одну вещь о Фьюри: если он увидит малейшую трещину в обороне, или какую-то слабость, он этим воспользуется. Вот почему это такой захватывающий бой.

С другой стороны, Усик увидел некоторые недостатки Тайсона в бою с Нганну и может их использовать. Я уверен в этом. Усик - отличный соперник. Парень дерется на высоком уровне с любительских времен".

Уоррен напомнил, что Дюбуа показал слабое место Усика, когда пробил ниже пояса.

"Все же Дюбуа показал его ахиллесову пяту. Усик никогда не сможет избавиться от этого. Даниэль тогда почти справился со своей задачей. Тайсон нокаутирует его, также как я когда-то предсказывал, что он нокаутирует Уайлдера. Мне очень хочется, чтобы он сделал это.

Фьюри остановит Усика, но это будет захватывающий бой. У нас есть два непобедимых бойца, и 18-го мая узнаем, кто лучший", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Рой Джонс оценил шансы Усика в бою с Фьюри.

 

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