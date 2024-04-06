Усик откровенно признался, будет ли он целиться в рассечение Фьюри
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о поединке против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.
По словам украинца, он намерен победить, а рассечение британца это дополнительный фактор.
Читай также: Промоутер объяснил, почему рассечение не помешает Фьюри победить Усика
"Моя стратегия - это победить. Этого достаточно. Считаю ли я рассечение уязвимым местом Фьюри? Я не знаю.
Слушайте, если я смогу нокаутировать - я это сделаю. Если я смогу пройти 12 раундов - я пройду 12 раундов. Моя задача - это победа. Как это будет? Это воля божья. Но моя цель - победить", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Ранее Рой Джонс оценил шансы Усика в бою с Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!