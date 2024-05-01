Бавария - Реал: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 30.04.2024
В рамках полуфинала Лиги чемпионов Бавария встретилась с Реалом.
Старт матча выдался очень тяжелым для гостей, но в итоге именно они забили первыми в середине первого тайма. Тони Кроос прошел несколько метров в центре поля и выдал гениальную передачу на забегание Винисиуса, который, собственно и открыл счет.
Во втором тайме Бавария довольно быстро сравняла счет. Лерой Сане отправил мяч в ворота Андрея Лунина
Всего через 4 минуты после этого Джамал Мусиала заработал пенальти. К 11-метровой отметке подошел Гарри Кейн и вывел Баварию вперед
Ближе к завершению матча, впрочем, пенальти был назначен и в ворота Баварии. На этот раз его удачно реализовал Винисиус, оформив дубль.
Статистика матча Бавария - Реал полуфинала Лиги чемпионов
Бавария - Реал 2:2
Голы: Сане, 53, Кейн, 57 пенальти - Винисиус, 24, 83 пенальти
Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 2.08
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 14 - 9
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 6 - 5
Фолы: 10 - 8
Бавария: Нойер, Дайер, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Дэвис, Горетцка (Геррейру, 46), Лаймер, Киммих, Мюллер (Гнабри, 80), Сане, Мусиала, Кейн.
Реал: Лунин, Начо (Камавинга, 65), Рюдигер, Менди, Вальверде, Кроос (Браим Диас, 76), Тчуамени, Васкес, Хоселу, Беллингем (Модрич, 75), Винисиус Жуниор, Родриго.
Предупреждения: Мазрауи (43), Кроос (64), Ким Мин Чжэ (82), Лукас (90+2).
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