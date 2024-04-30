Бавария - Реал 2:2 Обзор и результат матча Лиги чемпионов 30.04.2024

Мюнхенский и мадридский клуб выявят финалиста в ответной встрече.

Во вторник, 30 апреля, в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов Бавария принимала Реал. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Первый тайм прошел под явным доминированием мюнхенской команды, однако огромное количество моментов - не гарантия голов. Примером этому стал гол Винисиуса после шикарного паса Тони Крооса в середине тайма, который вывел мадридцев вперед.

Источник: Getty Images

Уже во втором тайме Бавария выстрелила дуплетом всего за пару минут игры! Сначала голом отличился Лерой Сане, а после Харри Кейн удачно реализовал 11-метровый удар.

Источник: Getty Images

Далее уже Реал бросил все силы в атаку, сумев также заработать пенальти! Винисиус показал, что также умеет пробивать с "точки", повторив выстрел Кейна.

В оставшееся время команды обменивались атаками, однако счет на табло не изменился. Все решится в Мадриде.

Статистика матча Бавария - Реал полуфинала Лиги чемпионов

Бавария - Реал 2:2

Голы: Сане, 53, Кейн, 57 пенальти - Винисиус, 24, 83 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 2.08

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 6 - 5

Фолы: 10 - 8

Бавария: Нойер, Дайер, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Дэвис, Горетцка (Геррейру, 46), Лаймер, Киммих, Мюллер (Гнабри, 80), Сане, Мусиала, Кейн.

Реал: Лунин, Начо (Камавинга, 65), Рюдигер, Менди, Вальверде, Кроос (Браим Диас, 76), Тчуамени, Васкес, Хоселу, Беллингем (Модрич, 75), Винисиус Жуниор, Родриго.

Предупреждения: Мазрауи (43), Кроос (64), Ким Мин Чжэ (82), Лукас (90+2).

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