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Боруссия Д - ПСЖ: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов 01.05.2024

Узнай на ISPORT, кто может победить в одном из матчей главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 12:40
Боруссия Дортмунд - ПСЖ / Getty Images
Боруссия Дортмунд - ПСЖ / Getty Images

В среду, 1 мая, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сыграют Боруссия Дортмунд (Германия) и ПСЖ (Франция).

Немецкий коллектив в четвертьфинале совершил безумный камбэк в матче с Атлетико, а ПСЖ добыл гостевую над Барселоной, что позволило им оказаться в 1/2 финала.

Первый матч полуфинала состоится в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Читай также: "Лебединая песня" легенд: анонс полуфинала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - ПСЖ

Коэффициент и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов Боруссия Д - ПСЖ

Букмекеры считают, что французская команда является небольшим фаворитом первой встречи, но и шансы "шмелей" оцениваются высоко.

Прогноз букмекеров на матч Боруссия Д - ПСЖ

  • Победа Боруссии Дортмунд: 2.55
  • Ничья: 3.65
  • Победа ПСЖ: 2.81

Также эксперты считают, что поединок подарит большое количество голов. На тотал больше 3 коэффициент - 1.86.

Статистика противостояния Боруссия Д - ПСЖ

За всю свою историю команды провели четыре матча. Минимальное преимущество на стороне французской команды.

Боруссия Д - ПСЖ
1 Победы 2
1 Ничьи 1
3 Голы 6

Последняя официальная встреча команд состоялась в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Боруссия Дортмунд и ПСЖ были в одной группе. В первом матче французы обыграли соперника - 2:0, а второй поединок завершился вничью - 1:1.

Боруссия Д - ПСЖ 1:1

Голы: Адейеми, 51 - Заир-Эмери, 56

Владение мячом: 44% - 56%        
Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 2.68
Удары: 10 - 18
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 4 - 5
Фолы: 13 - 14

Боруссия Д: Кобель - Хуммельс, Зюле, Бенсебайни, Вольф (Шлоттербек, 69) - Ройс, Брандт, Озджан (Забитцер, 69), Адейеми (Рейна, 81), Байно-Гиттенс (Мален, 60) - Фюллькруг (Аллер, 81).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес - Витинья, Ли Кан Ин (Угарте, 68), Заир-Эмери - Мбаппе, Коло-Муани, Барколя (Асенсио, 82).

Предупреждения: Хуммельс, 57 - Маркиньос, 45

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Боруссия Дортмунд

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