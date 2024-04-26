"Лебединая песня" легенд: анонс полуфинала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - ПСЖ

В среду, 1 мая, продолжится путешествие европейского футбола к финалу Лиги чемпионов.

В Дортмунде на Сигнал Идуна Парк пройдет первый матч второго полуфинального противостояния, где в гости к Боруссии приедет ПСЖ.

Пока большинство фанатов отдают свое предпочтение другому матчу, эта битва может стать настоящим открытием.

Кто-то считает, что игра Баварии и Реала достойна финала, и он будет прав. Но, возможно, именно в паре Боруссии и ПСЖ скрыт следующий обладатель кубка.

ISPORT разобрал мотивацию каждой из команд, их лучших игроков, а также выделил историю, которую они разделяют.

Топ-история: легенда клуба постарается (напоследок?) выиграть Лигу чемпионов

В обоих клубах есть игроки, которые давно мечтают выиграть главный еврокубок. И несмотря на то, что все они уже принимали участие в финальном поединке, свои битвы они проиграли.

У Боруссии есть два таких игрока – это Марко Ройс и Матс Хуммельс. В далеком уже 2013 году они проиграли финал Лиги чемпионов не какому-то иностранному коллективу, а своему главному сопернику, мюнхенской Баварии (1:2).

Хуммельс по ходу этого сезона объявил, что он завершает карьеру, а потому для него это действительно последний шанс поднять над головой заветный кубок. Хотя в последнее время появилась информация, что клуб пытается убедить центрбека остаться еще на один сезон.

С Ройсом ситуация сложнее. У 34-летнего хавбека подходит к концу контракт и все идет к тому, что он покинет свою родную команду в статусе свободного агента. Учитывая травматичность игрока, заметный спад в некоторых характеристиках, а также ориентировании дортмундцев на более молодых игроков, решение клуба не продлевать контракт выглядит логичным.

Источник: Getty Images

Для обоих футболистов победа в Лиге чемпионов станет прекрасным финалом их карьер - возможно, Марко решит уйти из футбола в случае триумфа, что будет очень даже красиво.

За прошедшие одиннадцать лет "шмели" ни разу не доходили так далеко, но в этом сезоне у них появился реальный шанс исправить это.

Странно получается, что прошлогодняя Боруссия, которая была на голову сильнее нынешней, не смогла выступить так хорошо. Но это же футбол, в нем не надо искать смысл.

А что насчет ПСЖ? Там тоже можно выделить двух легенд клуба, которые уже имеют данный статус, несмотря на свой возраст. И как в случае с Боруссией, парижане относительно недавно тоже побывали в финале ЛЧ, и тоже проиграли его. И тоже Баварии (0:1).

Капитан команды Маркиньос верой и правдой служит столичному коллективу вот уже 11 лет. Тот финал 2020 года был пока что единственным его шансом стать победителем Лиги чемпионов. Теперь он стоит в двух шагах от возможности исправить неудачу 4-летней давности.

Килиану Мбаппе всего 25 лет, но он уже по праву считается легендой ПСЖ, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Возможно, кто-то думал, что он останется в Париже до самого конца своей карьеры, но сам форвард решил иначе.

Источник: Getty Images

Все прекрасно понимают, куда он направится этим летом. Интересно, что в финале он может встретиться как раз с пунктом своего назначения. Но до конца сезона он будет представлять ПСЖ и его желание выиграть ЛЧ с этим клубом остается неизменным.

За чем стоит следить?

Понятно, что в составе ПСЖ все будут следить за Мбаппе, но и об Усмане Дембеле не стоит забывать. Француз без всяческого сострадания отправил Барселону домой, не забыв отпраздновать оба своих гола в ворота своей бывшей команды.

Теперь же он встретится с еще одной своей "бывшей". Есть ощущение, что и в этом случае игрок на два матча забудет о своих дортмундских воспоминаниях (особенно учитывая то, с каким скандалом он уходил).

Также выделим Витинью, который здорово проявил себя в противостоянии с Барселоной и отметился в обеих встречах.

Источник: Getty Images

У Боруссии стоит выделить Хуммельса. Именно забросы центрбека за спины защитников Атлетико в ответной игре помогли немцам преодолевать оборонные рубежи испанцев.

Важными будут борьба Никласа Фуллькруга с защитниками ПСЖ в штрафной площади и взрывная резкость Карима Адейеми на фланге. Вопрос остается по Донниелу Малену, успеет ли он вернуться и в каком состоянии он будет. Игрой же руководить будет Юлиан Брандт, который стал новым лидером команды.

Можно также отметить фактор домашних трибун. Да, парижане умеют поддерживать своих любимцев, но и освистывать их в трудные моменты они тоже любят. Так что если сравнивать их с фанатами Дортмунда, то предпочтение отходит именно "желтой стене" Вестфаленштадиона.

Интересные факты

между собой Боруссия и ПСЖ провели всего шесть матчей (1 победа у немцев, 2 победы у французов, 3 ничьи, разница голов 4:7);

самый популярный счет: 2:0 и 1:1 (по два раза);

команды встречались в этом году на групповой стадии - тогда ПСЖ выиграл домашний матч (2:0), а в Дортмунде была зафиксирована ничья (1:1);

для Боруссии это пятый полуфинал в истории клуба, для ПСЖ - четвертый;

в отличие от своего будущего оппонента, "шмели" выигрывали Лигу чемпионов (1997);

лучшие бомбардиры в истории обоих клубов в рамках Лиге чемпионов могут встретиться на поле: у Мбаппе 42 гола, у Ройса - 24;

при этом Ройс также является рекордсменом Боруссии по количеству проведенных матчей в турнире (69). У ПСЖ таким игроком является Маркиньос (89).

Прогноз: команды умеют и любят много забивать, и полуфинал не станет исключением. Однако место в финале получит только один, и это Боруссия.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!