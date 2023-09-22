iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик, Джошуа или Джонс: Фьюри поинтересовался у фанатов, с кем ему нужно подраться

Поклонники выбрали "Цыганскому королю" приоритетного соперника.
Сегодня, 11:55
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в соцсетях поинтересовался у фанатов, какой бой они хотели бы увидеть.

Среди потенциальных соперников британец указал обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика, экс-чемпиона Энтони Джошуа и чемпиона UFC Джона Джонса.

Первое место в опросе с солидным отрывом занял украинский боксер (10,7 тыс. голосов), поединка с которым за звание абсолюта в дивизионе уже давно ожидают фанаты.

Читай также: "Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже": Фьюри пожаловался на потенциальных соперников

Вторым стал соотечественник "Цыганского короля" - 4,2 тыс., а третьим - американский боец ММА, набрав около тысячи голосов.

Результаты обнародовал журналист Майкл Бенсон в своем Twitter.

Напомним, что в своем ближайшем бою Тайсон Фьюри встретится в ринге с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Поединок состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри попытался унизить Усика и Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Джон Джонс

Статьи по теме

Фьюри назвал единственного, кто может его одолеть Фьюри назвал единственного, кто может его одолеть
"Мы давим на IBF": Промоутер Хрговича настаивает на бое с Усиком "Мы давим на IBF": Промоутер Хрговича настаивает на бое с Усиком
Тренер Уайлдера назвал Усика боксером, который не затерялся бы в любой эпохе Тренер Уайлдера назвал Усика боксером, который не затерялся бы в любой эпохе
"Выкачка денег": Чжилей предположил, какая истинная цель боя Фьюри - Нганну "Выкачка денег": Чжилей предположил, какая истинная цель боя Фьюри - Нганну
Помочь журналистам

Видео

Заря - Гент 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Гент 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Формула 115:45
Руководитель Уильямс подтвердил интерес команды к Лоусону
НБА15:29
Яннис пока не собирается продлевать контракт с Милуоки, за ситуацией следят другие команды
Другие страны15:10
Бразильский вундеркинд, купленный Барселоной, выбыл на неопределенный срок
Бокс14:58
Фьюри назвал единственного, кто может его одолеть
Футбол14:45
Стали известны претенденты на премию Пушкаша
Украина14:11
"Трудно спасать того, кто не хочет спасения": Агент рассказал о ситуации с Милевским
Легкая атлетика13:49
Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки сезона
Бокс13:12
"Закончу твою карьеру": Чжилей оставил грозное послание Джойсу перед реваншем
Европа13:08
Официально: Нагельсманн возглавил сборную Германии
Европа12:44
Как Андрей Шевченко стал легендой мирового футбола
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK