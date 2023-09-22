Усик, Джошуа или Джонс: Фьюри поинтересовался у фанатов, с кем ему нужно подраться
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в соцсетях поинтересовался у фанатов, какой бой они хотели бы увидеть.
Среди потенциальных соперников британец указал обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика, экс-чемпиона Энтони Джошуа и чемпиона UFC Джона Джонса.
Первое место в опросе с солидным отрывом занял украинский боксер (10,7 тыс. голосов), поединка с которым за звание абсолюта в дивизионе уже давно ожидают фанаты.
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Вторым стал соотечественник "Цыганского короля" - 4,2 тыс., а третьим - американский боец ММА, набрав около тысячи голосов.
Результаты обнародовал журналист Майкл Бенсон в своем Twitter.
Tyson Fury getting a strong message from his fans in his next fight poll on Instagram today… pic.twitter.com/CpH7S6H1Js— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 21, 2023
Напомним, что в своем ближайшем бою Тайсон Фьюри встретится в ринге с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Поединок состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее отец Фьюри попытался унизить Усика и Джошуа.
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