iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я не люблю критиковать своих игроков": Анчелотти про пропущенный гол Лунина

Итальянец подвел итог встречи с Баварией.
Сегодня, 08:55
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария сыграла вничью с Реалом (2:2).

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал итог встречи.

Читай также: "Страдания продолжаются": в Испании оценили игру Лунина против Баварии

"Хороший результат. Соперник хорошо начал матч, а когда мы хорошо начали второй тайм, то пропустили два гола. Тони Кроос был фантастическим. Его обращение с мячом – он делает это лучше всех. Винисиус Жуниор учит движения. Очень хорошо.

В ответном матче будет увлекательно. Бавария показала сегодня свою лучшую версию, а мы - нет. Мы дошли до этой стадии сезона и имеем возможность сыграть в финале. Мы знаем, что это будет очень сложно. Бавария – отличный соперник, счет равный. Болельщики нам, несомненно, помогут".

Анчелотти оценил гол Сане, который прошел игроков "сливочных" и забил в ближний угол Лунину.

"Я не люблю критиковать своих игроков. Конечно, это была ошибка, потому что он проник внутрь. Мы могли сыграть лучше", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Ответный поединок команд состоится 8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бавария - Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ювентус может обжаловать решение по выплате долга Роналду Ювентус может обжаловать решение по выплате долга Роналду
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина сыграет с Испанией ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина сыграет с Испанией
УПЛ: Динамо сыграет с Вересом, Шахтер - с Черноморцем УПЛ: Динамо сыграет с Вересом, Шахтер - с Черноморцем
Ювентус намерен арендовать полузащитника ПСЖ Ювентус намерен арендовать полузащитника ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Гениальный ассист Крооса и дубль Винисиуса в видео голов и обзоре матча Бавария - Реал
Гениальный ассист Крооса и дубль Винисиуса в видео голов и обзоре матча Бавария - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа10:56
Ювентус может обжаловать решение по выплате долга Роналду
Европа и мир10:50
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина сыграет с Испанией
Украина10:32
УПЛ: Динамо сыграет с Вересом, Шахтер - с Черноморцем
Европа10:24
Ювентус намерен арендовать полузащитника ПСЖ
Европа10:18
Лунин прокомментировал итог матча против Баварии
Лига Чемпионов10:00
Боруссия Д - ПСЖ: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов09:50
Прямо на стадионе: жена Лунина поддержала украинца в матче против Баварии
Европа09:49
Президент Баварии прокомментировал слухи о назначении Рангника на пост тренера
Лига Чемпионов09:22
Киммих - о ничье с Реалом: Бавария играла лучше
НХЛ09:20
Кубок Стэнли: Каролина выбила Айлендерс, Колорадо прошел Виннипег
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK