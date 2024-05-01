"Я не люблю критиковать своих игроков": Анчелотти про пропущенный гол Лунина

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария сыграла вничью с Реалом (2:2).

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал итог встречи.

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"Хороший результат. Соперник хорошо начал матч, а когда мы хорошо начали второй тайм, то пропустили два гола. Тони Кроос был фантастическим. Его обращение с мячом – он делает это лучше всех. Винисиус Жуниор учит движения. Очень хорошо.

В ответном матче будет увлекательно. Бавария показала сегодня свою лучшую версию, а мы - нет. Мы дошли до этой стадии сезона и имеем возможность сыграть в финале. Мы знаем, что это будет очень сложно. Бавария – отличный соперник, счет равный. Болельщики нам, несомненно, помогут".

Анчелотти оценил гол Сане, который прошел игроков "сливочных" и забил в ближний угол Лунину.

"Я не люблю критиковать своих игроков. Конечно, это была ошибка, потому что он проник внутрь. Мы могли сыграть лучше", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Ответный поединок команд состоится 8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бавария - Реал.

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