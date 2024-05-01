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"Страдания продолжаются": в Испании оценили игру Лунина против Баварии

Эксперты прокомментировали эпизоды, в которых украинец пропустил.
Сегодня, 08:20
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария сыграла вничью с Реалом (2:2).

Испанское издание Marca оценило игру Лунина, который провел весь поединок на поле.

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"Андрею пришлось проявить себя уже в начале матча. Мог быть гол, но Лунин отразил удар Сане после того, как Кейн вывел Лероя на ударную позицию. Лунин спас Реал еще раз после более легкого удара самого Гарри.

Андрей не смог выручить команду, когда Сане сравнивал счет мощным ударом, хотя удар был в ближний "вратарский" угол. Также Кейн обманул украинца с пенальти. Страдания Лунина во время игры на выходах продолжаются...".

Ответный поединок команд состоится 8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бавария - Реал.

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