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Куртуа оценил гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол

Бельгиец встал на защиту украинца.
Сегодня, 07:21
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария сыграла вничью с Реалом (2:2).

Вратарь "сливочных" Тибо Куртуа, который провел поединок в запасе, прокомментировал гол Лероя Сане, забившего Лунину в ближний угол на 53-й минуте.

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По словам бельгийца украинцу было очень тяжело потянуть такой удар.

"Ох, на самом деле, очень сложно было потянуть такой удар", - приводит слова Куртуа Defensa Central.

Ответный поединок команд состоится 8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бавария - Реал.

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