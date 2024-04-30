iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч против Реала - юбилейный для легенды Баварии в Лиге чемпионов

Томас Мюллер сравнялся по матчам в главном клубном турнире за один клуб с Икером Касильясом.
Вчера, 22:18
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

В рамках полуфинала Лиги чемпиоинов Бавария принимает Реал.

Как сообщает OptaFranz, для Томаса Мюллера, который вышел в старте, этот матч стал 150-ым за Баварию в Лиге чемпионов.

Он лишь третий игрок в истории Лиги чемпионов, который достиг такой отметки в матчах за один клуб. Это также смогли сделать Икер Касильяс (150 матчей за Реал) и Хави (151 матч за Барселону).

На момент написания новости счет в матче 0:0, идет первый тайм. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария реал

Статьи по теме

Гениальный ассист Крооса и дубль Винисиуса в видео голов и обзоре матча Бавария - Реал Гениальный ассист Крооса и дубль Винисиуса в видео голов и обзоре матча Бавария - Реал
Бавария в зрелищном матче сыграла вничью с Реалом Лунина Бавария в зрелищном матче сыграла вничью с Реалом Лунина
Реал страдал, но забил Баварии после феноменального ассиста Крооса Реал страдал, но забил Баварии после феноменального ассиста Крооса
Лунин получил средние оценки за матч с Баварией Лунин получил средние оценки за матч с Баварией
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:21
Лунин получил средние оценки за матч с Баварией
Лига Чемпионов00:03
Гениальный ассист Крооса и дубль Винисиуса в видео голов и обзоре матча Бавария - Реал
Лига Чемпионов00:00
Лига чемпионов: Бавария сыграла вничью с Реалом
Вчера, 23:51
Лига Чемпионов23:51
Бавария в зрелищном матче сыграла вничью с Реалом Лунина
Европа23:23
Забил и закурил: Ибрагимович эффектно ассистировал известному блогеру в челлендже
Европа23:13
Реал страдал, но забил Баварии после феноменального ассиста Крооса
Киберспорт22:58
Monte обыграли россиян на ESL Pro League Season 19
ММА22:44
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа22:22
Довбик попал в шорт-лист итальянского топ-клуба
Лига Чемпионов22:18
Матч против Реала - юбилейный для легенды Баварии в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK