Матч против Реала - юбилейный для легенды Баварии в Лиге чемпионов

Томас Мюллер сравнялся по матчам в главном клубном турнире за один клуб с Икером Касильясом.

В рамках полуфинала Лиги чемпиоинов Бавария принимает Реал.

Как сообщает OptaFranz, для Томаса Мюллера, который вышел в старте, этот матч стал 150-ым за Баварию в Лиге чемпионов.

Он лишь третий игрок в истории Лиги чемпионов, который достиг такой отметки в матчах за один клуб. Это также смогли сделать Икер Касильяс (150 матчей за Реал) и Хави (151 матч за Барселону).

На момент написания новости счет в матче 0:0, идет первый тайм. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция .

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