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Фьюри назвал единственное условие, при котором он согласится на бой с Усиком

"Цыганский король" хочет обогатиться за счет украинского чемпиона.
Сегодня, 11:00
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о потенциальном поединке против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британского чемпиона, он выйдет в ринг, если получил солидный гонорар за бой.

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"Фанаты хотят увидеть бой Усик - Фьюри. Если будут деньги, то мы его устроим. Усику предлагали подраться со мной на Уэмбли в апреле. Ему предложили много денег. Но его команда не согласилась на это, они убежали и искали больше денег.

Имеем то, что имеем. Я понимаю, что все хотят заработать как можно больше. Мы деремся за деньги, мы все хотим крупнейший чек. Пусть люди и говорят, что главное - это пояса, послужные списки и наследие, но это не так. Главное - получить деньги, вот и все.

Но если бой с Усиком подвернется, то нет проблем - я его нокаутирую. А если я этого не сделаю, то вы все тогда сможете сказать: "Я же говорил", - приводит слова Фьюри Eurosport.

Ранее Фьюри объяснил, почему отказывается драться с Усиком.

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