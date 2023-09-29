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Фьюри объяснил, почему отказывается драться с Усиком

"Цыганский король" отметил финансовой фактор поединка.
Сегодня, 08:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о том, почему отказывается от боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британца, украинский чемпион не является популярным, а драться с ним за низкий доход не собирается.

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"Почему я должен драться с Усиком без денег? У него нет личности. Ноль. Если у него выиграю, все скажут: "Ну ладно, он побил средневеса". Если он возьмет верх, то это будет победа над легендарным Тайсоном Фьюри.

Если поместить Усика в Моркаме в развлекательный центр, он его не продаст. Я предложил парню 30% от большой сумы, и они сказали, что хотят больше денег. Из-за каких заслуг вы должны получить больше денег? Я суперзвезда, а ты никто", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Ранее британский боксер объяснил, почему Усик победит Фьюри.

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