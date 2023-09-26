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Британский боксер объяснил, почему Усик победит Фьюри

Джордж Гроувз выделил сильные качества украинца.
Сегодня, 12:25
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион суперсреднего веса британец Джордж Гроувз заявил, что Тайсон Фьюр проиграет в бою за бесспорный титул в супертяжелом дивизионе против Александра Усика.

По словам эксперта, украинский чемпион окажется слишком быстрым для "Цыганского короля".

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"В последнее время Фьюри не так часто боксирует. После великолепной победы над Деонтеем Уайлдером, ему больше никто не бросил вызов.

Усик придется действовать в зоне недосягаемости Фьюри, но он быстр, ловок и атакует под разными углами. Усика не будет рядом, чтобы на него можно было опереться, схватить и удержать. У парня есть боксерские способности, которые он наработал на любительском ринге", - приводит слова Гроувза Boxing Social.

Напомним, Фьюри поинтересовался у фанатов, с кем ему нужно подраться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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