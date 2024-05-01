Киммих - о ничье с Реалом: Бавария играла лучше

Хавбек Баварии Йозуа Киммих высказался о первом матче полуфинала Лиги чемпионов против Реала (2:2).

"Думаю, мы играли лучше и у нас были более явные голевые моменты. Конечно, досадно, что соперник сравнял счет с пенальти. Но мы увидели, что мы более чем способны дать бой, были отрезки, когда мы контролировали игру и создавали моменты. Мы сможем сделать это и на следующей неделе".

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"Еще ничего не решено, но победитель пойдет дальше", – сказал немец в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, ответный матч Реал - Бавария состоится 8 мая.

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