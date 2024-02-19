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Киммих решительно намерен покинуть Баварию

Немец не находит себе места в команде Тухеля.
Сегодня, 13:23
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Йозуа Киммих намерен покинуть Баварию после ссоры с Томасом Тухелем, пишет Bild.

Во время матча с Бохумом Тухель снял хавбека посреди матча, а уже на лавке запасных Йозуа поссорился с помощником тренера Жолтом Левом.

Киммих и ранее был недоволен своей новой ролью в команде, ведь при Нагельсманне он был практически помощником тренера на поле.

Но, после того как Бавария летом искала ему замену, а теперь Тухель не делает ставку на игрока, Киммих окончательно решил покинуть клуб.

Ранее также сообщалось, что Бавария связалась с экс-тренером Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: йозуа киммих

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