Киммих решительно намерен покинуть Баварию

Немец не находит себе места в команде Тухеля.

Йозуа Киммих намерен покинуть Баварию после ссоры с Томасом Тухелем, пишет Bild.

Во время матча с Бохумом Тухель снял хавбека посреди матча, а уже на лавке запасных Йозуа поссорился с помощником тренера Жолтом Левом.

Киммих и ранее был недоволен своей новой ролью в команде, ведь при Нагельсманне он был практически помощником тренера на поле.

Но, после того как Бавария летом искала ему замену, а теперь Тухель не делает ставку на игрока, Киммих окончательно решил покинуть клуб.

Ранее также сообщалось, что Бавария связалась с экс-тренером Реала.

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