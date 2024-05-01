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Президент Баварии прокомментировал слухи о назначении Рангника на пост тренера

Кажется, мюнхенцы определились с новым наставником.
Сегодня, 09:49
Герберт Хайнер / Getty Images
Герберт Хайнер / Getty Images

Президент Баварии Герберт Хайнер высказался касаемо возможного приглашения на пост тренера Ральфа Рангника.

"У нас с Ральфом хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней".

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"Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор", – сказал Хайнер в интервью Bayern & Germany.

Напомним, нынешний тренер Баварии Томас Тухель покинет клуб этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Ральф Рангник

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