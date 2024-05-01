Президент Баварии прокомментировал слухи о назначении Рангника на пост тренера

Президент Баварии Герберт Хайнер высказался касаемо возможного приглашения на пост тренера Ральфа Рангника.

"У нас с Ральфом хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней".

Читай также: Бывший тренер МЮ станет новым наставником Баварии – СМИ

"Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор", – сказал Хайнер в интервью Bayern & Germany.

Напомним, нынешний тренер Баварии Томас Тухель покинет клуб этим летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!