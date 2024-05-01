Прямо на стадионе: жена Лунина поддержала украинца в матче против Баварии
Девушка верит в успех своего избранного.
В рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов Реал на выезде сыграл вничью с Баварией (2:2).
Украинский голкипер "сливочных" отыграл весь поединок. За игрой своего возлюбленного наблюдала супруга игрока Анастасия.
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Девушка прибыла на Альянц-Арену, чтобы быть рядом с Луниным.
"К своей цели", - написала Анастасия.
Ответный поединок команд состоится 8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бавария - Реал.
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