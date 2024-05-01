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Прямо на стадионе: жена Лунина поддержала украинца в матче против Баварии

Девушка верит в успех своего избранного.
Сегодня, 09:50
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica

В рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов Реал на выезде сыграл вничью с Баварией (2:2).

Украинский голкипер "сливочных" отыграл весь поединок. За игрой своего возлюбленного наблюдала супруга игрока Анастасия.

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Девушка прибыла на Альянц-Арену, чтобы быть рядом с Луниным.

"К своей цели", - написала Анастасия.

Ответный поединок команд состоится 8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бавария - Реал.

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