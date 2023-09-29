"Не могу поверить, но это так": Промоутер Усика подтвердил бой с Фьюри
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на информацию по поводу договоренности о бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Представитель украинского боксера подтвердил, что стороны согласовали проведение поединка.
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Слова Красюка приводит журналист Майкл Бенсон.
"Я не могу поверить в то, что это происходит, но это так. Уважение Тайсону Фьюри за его мужество", - сказал Красюк.
Oleksandr Usyk's promoter Alex Krassyuk on Tyson Fury vs Oleksandr Usyk being signed: "I can't believe that it's happening but it is. Respect to Tyson for his courage."— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 29, 2023
Отметим, что поединок может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.
Ранее Фьюри подтвердил подписание контракта на бой с Усиком.
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