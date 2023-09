"Не могу поверить, но это так": Промоутер Усика подтвердил бой с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на информацию по поводу договоренности о бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Представитель украинского боксера подтвердил, что стороны согласовали проведение поединка.

Слова Красюка приводит журналист Майкл Бенсон.

"Я не могу поверить в то, что это происходит, но это так. Уважение Тайсону Фьюри за его мужество", - сказал Красюк.

