Ювентус намерен арендовать полузащитника ПСЖ

Угарте может сменить клубную прописку, однако сделать это будет непросто.

Ювентус проявляет интерес к Мануэлю Угарте из ПСЖ. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Туринцы рассматривают возможность аренды полузащитника, чтобы освободить средства на приобретение другого центрального полузащитника.

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Итальянский клуб уже начал переговоры с парижской командой. Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ не планирует отпускать уругвайца на правах аренды.

В текущем сезоне на счету 23-летнего уругвайца два ассиста в 23-х матчах Лиги 1.

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