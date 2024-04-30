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Руководство ПСЖ определилось с судьбой Луиса Энрике

Испанец может не переживать за свою работу.
Сегодня, 18:18
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Луис Энрике может продлить контракт с ПСЖ. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Клуб рассматривает возможность продления независимо от результатов в Лиге чемпионов. Нынешнее соглашение истекает летом 2025 года.

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Тренер видит преимущества в уходе Мбаппе и Кампуша, что даст ему больше возможностей в управлении и тактике команды.

На данный момент он сосредоточен на предстоящих матчах и пока не обсуждал с клубом продление контракта, однако переговоры могут начаться после окончания сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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