"Вы испортили рекорд": Тренер ПСЖ пошутил после вопроса журналиста о Мбаппе

Луис Энрике думал, что его наконец не спросят о Килиане, но не так случилось как думалось.

Наставник ПСЖ Луис Энрике остроумно отреагировал на вопрос журналиста о Килиане Мбаппе.

Испанец думал, что его не спросят на пресс-конференции о французе, но вопрос о Килиане был одним из последних, и поэтому специалист пошутил.

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«Это был первый раз, когда на пресс-конференции никто не спросил меня о Кики (прозвище Мбаппе - прим.). Вы побили рекорд, боже мой. Хотя вопрос был хорошо сформулирован, но вы испортили рекорд.

Я не могу на это ответить. Когда Кики выступит публично, я скажу об этом, без проблем", - сказал Энрике.



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