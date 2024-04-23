Энрике: ПСЖ настроен сделать то, что не удавалось ни одному французскому клубу

Наставник ПСЖ Луис Энрике высказался о задачах на концовку сезона.

По словам испанского специалиста, в планах столичного гранда стать первым клубом из Франции, который выиграет квадрупл.

"Без сомнения, мы мотивированы сделать то, чего никогда не делал ни один французский клуб, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны.

Это мотивирует нас, но сейчас у нас есть только один титул (Суперкубок Франции), мы должны выиграть чемпионат и продолжать бороться за трофеи во всех турнирах. Это все еще долгий и извилистый путь", - сказал Энрике.

Отметим, что титул чемпиона Франции ПСЖ почти гарантировал себе. в Кубке Франции сыграет в финале с Лионом, а в полуфинале Лиги чемпионов с Боруссией Дортмунд.Экс-игрок Челси: Мудрика приобрели для того, чтобы он сразу делал результат

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