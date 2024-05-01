Ювентус может обжаловать решение по выплате долга Роналду

Туринцы не хотят расставаться почти с десятью млн евро.

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду может остаться без выплаты от Ювентуса, которая была отложена из-за пандемии. Об этом сообщает издание TuttoMercatoWeb

Разбирательства между футболистом и туринским клубом начались из-за этой отсрочки. Арбитражное решение признало обе стороны виновными: Роналду обвинили в бездействии и халатности. Теперь ему полагается лишь половина суммы – 9,77 млн евро и проценты.

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Долгое время Ювентус утверждал, что не должен платить Роналду ничего. Сейчас клуб рассматривает возможность обжалования решения, и вероятность подачи апелляции оценивается как высокая.

Однако пока неясно, в какие сроки это можно сделать: в разных случаях сроки могут варьироваться от 30 дней до шести месяцев с момента вынесения решения.

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