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Проигранный Ювентусом суд с Роналду повлияет на отставку Аллегри

"Бьянконери" не могут позволить себе уволить специалиста.
Вчера, 22:59
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Ювентусу придется сохранить Максимилиано Аллегри, пишет Daily Sports.

Напомним, ранее туринский клуб проиграл суд против Криштиану Роналду, и теперь должен выплатить португальцу солидную сумму. Суд обязал выплатить Роналду более 10 млн евро.

В Турине и без того довольно непростая финансовая ситуация, в которой увольнение Аллегри станет болезненным ударом.

Уход специалиста обойдется Ювентусу в целых 20 млн евро, и еще в районе 10 млн придется потратить на приглашение нового тренера. В текущих условиях "бьянконери" не могут позволить себе попрощаться с Аллегри.

Ранее также сообщалось, что Интер нацелен совершить громкий трансфер.

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