Проигранный Ювентусом суд с Роналду повлияет на отставку Аллегри
"Бьянконери" не могут позволить себе уволить специалиста.
Ювентусу придется сохранить Максимилиано Аллегри, пишет Daily Sports.
Напомним, ранее туринский клуб проиграл суд против Криштиану Роналду, и теперь должен выплатить португальцу солидную сумму. Суд обязал выплатить Роналду более 10 млн евро.
В Турине и без того довольно непростая финансовая ситуация, в которой увольнение Аллегри станет болезненным ударом.
Уход специалиста обойдется Ювентусу в целых 20 млн евро, и еще в районе 10 млн придется потратить на приглашение нового тренера. В текущих условиях "бьянконери" не могут позволить себе попрощаться с Аллегри.
Ранее также сообщалось, что Интер нацелен совершить громкий трансфер.
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