Лунин прокомментировал итог матча против Баварии
Украинец пропустил два мяча от мюнхенского гранда.
В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал на выезде сыграл вничью с Реалом.
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.
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После матча вратарь прокомментировал матч, опубликовав пост в Instagram.
"Осталась только одна домашняя игра, вперед!".
Ответный поединок команд состоится 8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бавария - Реал.
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