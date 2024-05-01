Лунин прокомментировал итог матча против Баварии

Украинец пропустил два мяча от мюнхенского гранда.

В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал на выезде сыграл вничью с Реалом.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.

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После матча вратарь прокомментировал матч, опубликовав пост в Instagram.

"Осталась только одна домашняя игра, вперед!".

Ответный поединок команд состоится 8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бавария - Реал.

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