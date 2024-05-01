Легенда UFC заявил о намерении провести боксерский поединок с Пакьяо

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон заявил, что намерен дебютировать в боксе.

"Хочу вам кое-что рассказать. Вчера вечером я пришел домой, включил поединок Сауля Альвареса и подумал: "Боже мой, это выглядит чертовски круто". На следующий день я провел тренировку, вернулся домой и сказал жене, что хочу подраться по правилам бокса.

В этом году мне будет 38. В карьере каждого спортсмена наступает момент, когда нужно остановиться. Когда мое тело будет готово к тяжелому лагерь, я с удовольствием надену перчатки".

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"Но мне нужен хороший соперник – например, Мэнни Пакьяо. Не хочу боксировать с другим бойцом ММА. Хочу подраться с легендой спорта", – сказал Джонсон в интервью BJ Penn.

Напомним, профессиональный рекорд "Мышонка" в ММА составляет 33 победы, 4 поражения и 1 ничья.

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