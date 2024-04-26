UFC может дисквалифицировать своего бойца за драку с фанатом
Царукян совершил крайне глупый поступок.
Топовый легковес Арман Царукян рискует дисквалификацией за потасовку с фанатом на мероприятии UFC 300.
"Может быть штраф и дисквалификация. Там примут решение", - заявил менеджер бойца Саид Абдрахманов.
30 апреля Атлетическая комиссия штата Невада проведет заседание по этому инциденту.
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Напомним, на UFC 300 Царукян ударил фаната, который показал ему средний палец при выходе на бой против Чарльза Оливейры. Из-за потасовки Арман лишился части гонорара.
Позже болельщик извинился, а Царукян обещал ему билеты на турнир UFC 303, где выступит Конор Макгрегор.
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