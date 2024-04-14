Оливейра по очкам уступил Царукяну на UFC 300

В ночь на воскресенье, 14 апреля, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США состоялся юбилейный турнир UFC 300.

В одном из поединков бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (34-10) встречался с армянином Арманом Царукяном (22-3) и потерпел поражение.

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По итогам трех раундов противостояния мнения судей разделились. Победа по очкам досталась армянскому бойцу со счетом 28-29, 29-28, 29-28.

Напомним, что на UFC 300 Перейра уничтожил Хилла в бою за титул в полутяжелом весе.

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