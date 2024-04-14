Очередной декласс: Перейра уничтожил Хилла в бою за титул в полутяжелом весе

В ночь на воскресенье, 14 апреля, в рамках главного боя турнира UFC 300 Алекс Перейра защищал свой титул против Джамала Хилла.

Поединок был пятираундовым, однако бразильскому чемпиону хватило всего трех минут для того, чтобы судья остановил данное избиение.

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Перейра в качестве фаворита понесся вперед, начав перебивать в стойке оппонента, а после отправил в голову Хилла левый кросс, уложив того на канвас. Алексу оставалось нанести всего пару ударов для того, чтобы рефери официально объявил о его победе.

Отметим, для Перейры данная защита титула в полутяжелом весе стала лишь первой. В ноябре 2023 года бразилец отобрал пояс у Иржи Прохазки.

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