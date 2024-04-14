Холлоуэй в зрелищной рубке нокаутировал Гэтжи, став обладатели пояса BMF

В ночь на воскресенье, 14 апреля, состоялся бой за титул BMF между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэйем в рамах турнира UFC 300.

Поединок прошел почти все пять раундов, в которых, на удивление многих, доминировал "Максат", разбивая и перебивая технически своего соперника.

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Лишь с четвертой пятиминутке Джастин стал огрызаться и пытаться переломить ход поединка, но это было почти тщетно, ведь Холлоуэй не терял самообладание вплоть до конца пятого раунда.

Решающим эпизодом боя стало решение Макса "зарубиться" с Гэтжи, вызвав его на центр октагона, где соперники обменялись десятком ударов. К сожалению, данный шанс действующий чемпион не сумел реализовать, отправившись в нокаут за секунду до конца боя после точного попадания в челюсть.

Напомним, что Перейра уничтожил Хилла в бою за титул в полутяжелом весе.

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