"Жду, когда Тайсон вернет себе пояса": Промоутер Фьюри высказался о бое с Усиком
Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о будущем бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
Представитель британского боксера ожидает увидеть захватывающее зрелище и считает, что его подопечному по силам завладеть всеми поясами.
Читай также: "Больше не сможешь бегать, как кролик": Фьюри обратился к Усику после подписания контракта на бой
"Представители супертяжелого веса всегда будоражат воображение болельщиков, и я не сомневаюсь, что это будет самое большое боксерское событие века.
Я с нетерпением жду, когда Тайсон вернет себе три пояса, которые он никогда не терял на ринге.
Тайсон Фьюри и Александр Усик являются двумя великими супертяжеловесами своего поколения, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, что произойдет, когда они выйдут в ринг в Эр-Рияде. Они уникальные таланты, достойные соревноваться за самую большую награду в спорте", - цитирует Уоррена talkSPORT.
Бой Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.
Отметим, также промоутер Фьюри сообщил, когда объявят точную дату боя с Усиком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!