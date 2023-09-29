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"Жду, когда Тайсон вернет себе пояса": Промоутер Фьюри высказался о бое с Усиком

Фрэнк Уоррен отреагировал на подписание контракта на поединок.
Вчера, 21:38
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о будущем бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера ожидает увидеть захватывающее зрелище и считает, что его подопечному по силам завладеть всеми поясами.

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"Представители супертяжелого веса всегда будоражат воображение болельщиков, и я не сомневаюсь, что это будет самое большое боксерское событие века.

Я с нетерпением жду, когда Тайсон вернет себе три пояса, которые он никогда не терял на ринге.

Тайсон Фьюри и Александр Усик являются двумя великими супертяжеловесами своего поколения, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, что произойдет, когда они выйдут в ринг в Эр-Рияде. Они уникальные таланты, достойные соревноваться за самую большую награду в спорте", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Бой Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Отметим, также промоутер Фьюри сообщил, когда объявят точную дату боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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