"Больше не сможешь бегать, как кролик": Фьюри обратился к Усику после подписания контракта на бой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на подписание контракта на бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британский боксер подтвердил, что поединок должен состояться, и обратился к своему будущему сопернику.

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"Я делаю то, что говорю. Я говорю то, что делаю. Абсолютный чемпион. Это эпоха "Цыганского короля".

Ты больше не сможешь бегать, как кролик, Усик. Ты это понимаешь", - приводит talkSPORT слова Фьюри из его Instagram.

Ожидается, что бой Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, когда объявят точную дату боя с Усиком.

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