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Промоутер рассказал, сколько Фьюри заработает за бои против Нганну и Усика

Представитель британца не стал называть точную сумму, но гонорар впечатляющий.
Сегодня, 15:55
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал о финансовой стороне вопроса ближайших поединков его клиента против экс-бойца UFC Фрэнсиса Нганну и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера попытался немного отшутиться на эту тему, не став называть точную сумму гонораров и заявив, что не обладает такой информацией, но отметил, что его клиент заработает намного больше 100 миллионов долларов.

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"Тайсон сейчас очень зол, ведь он рассчитывал на 100 миллионов долларов. А получается, что он заработает намного больше. Если честно, я думаю так же.

200 миллионов долларов? Я не знаю сумму. Но это будет намного больше чем 100 миллионов", - сказал Арум в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют организовать 23 декабря или в январе. 

Ранее промоутер Усика раскрыл интересную деталь соглашения с Фьюри о бое.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум фрэнсис нганну

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