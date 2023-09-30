iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Никогда не сбрасывайте со счетов украинцев": Промоутер Фьюри предостерег от недооценки Усика

Боб Арум отдал должное сопернику в контексте войны с российскими захватчиками.
Сегодня, 15:08
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, оценил будущего соперника в лице обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика после договоренности об объединительном бое.

Представитель британского боксера заявил, что никогда не стоит недооценивать украинских бойцов во всех смыслах.

Читай также: Усик и Фьюри определят первого абсолютного чемпиона супертяжелого веса в 21 веке

"Усик - украинец. Никогда не сбрасывайте со счетов украинцев. Понимаете, о чем я говорю? Эти сукины дети... Кто вообще мог подумать, что они будут надирать зад россиянам?

Сравните только Украину и россию. Украина настолько меньше, если сравнивать с россией. Но посмотрите, что происходит", - сказал Арум в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что бой Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Усика раскрыл интересную деталь соглашения с Фьюри о бое.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

Статьи по теме

"Он непредсказуем": Бывший чемпион усомнился, что бой Усик - Фьюри состоится "Он непредсказуем": Бывший чемпион усомнился, что бой Усик - Фьюри состоится
"Не состоится": Экс-чемпион мира сделал неожиданное предположение по поводу боя Усик - Фьюри "Не состоится": Экс-чемпион мира сделал неожиданное предположение по поводу боя Усик - Фьюри
Два из трех: Довбик и Цыганков в старте на матч Жирона - Реал Два из трех: Довбик и Цыганков в старте на матч Жирона - Реал
Подопечный Петракова из сборной Армении сделал предложение ведущей матч тв Подопечный Петракова из сборной Армении сделал предложение ведущей матч тв
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Севилья 1:0 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Севилья 1:0 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа18:46
Два из трех: Довбик и Цыганков в старте на матч Жирона - Реал
Другие страны18:40
Подопечный Петракова из сборной Армении сделал предложение ведущей матч тв
Бокс18:32
"Он непредсказуем": Бывший чемпион усомнился, что бой Усик - Фьюри состоится
Европа18:28
Наставник Дженоа: У Малиновского все хорошо. Мы многого ожидаем от него
Бокс17:58
Промоутер Джошуа оценил возможность организации боя с Чжилеем
Европа17:56
Наставник Ниццы: Тема ментального здоровья не должна быть табуированной в футболе
Европа17:54
У Челси появится новый титульный спонсор
Европа17:24
Один из лидеров Барселоны пропустит длительный срок из-за травмы
Бокс17:21
"Не состоится": Экс-чемпион мира сделал неожиданное предположение по поводу боя Усик - Фьюри
Украина17:13
УПЛ: Шахтер - Ворскла, Черноморец - Заря, Верес не обыграл ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK