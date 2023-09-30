"Никогда не сбрасывайте со счетов украинцев": Промоутер Фьюри предостерег от недооценки Усика

Боб Арум отдал должное сопернику в контексте войны с российскими захватчиками.

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, оценил будущего соперника в лице обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика после договоренности об объединительном бое.

Представитель британского боксера заявил, что никогда не стоит недооценивать украинских бойцов во всех смыслах.

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"Усик - украинец. Никогда не сбрасывайте со счетов украинцев. Понимаете, о чем я говорю? Эти сукины дети... Кто вообще мог подумать, что они будут надирать зад россиянам?

Сравните только Украину и россию. Украина настолько меньше, если сравнивать с россией. Но посмотрите, что происходит", - сказал Арум в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что бой Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Усика раскрыл интересную деталь соглашения с Фьюри о бое.

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