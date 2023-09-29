Промоутер Усика раскрыл интересную деталь соглашения с Фьюри о бое

Озвучены условия, на которых соперники подписали контракты.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолюта.

Как сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк, оба бойца заключили личные соглашения с организаторами поединка из Саудовской Аравии и распределения гонорара не будет.

Читай также: Усик и Фьюри определят первого абсолютного чемпиона супертяжелого веса в 21 веке

"Распределения нет. Каждый сделал свой контракт с организаторами. Все остальное пока не раскрывается", - сказал Красюк в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, что поединок Усика и Фьюри может состояться 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, когда объявят точную дату боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!