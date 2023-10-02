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Чисора: Фьюри должен легко победить Усика

Британец не верит в украинца.
Сегодня, 19:29
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-13, 23 КО) высказался о бое между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

По словам британца, победу в титульном поединке одержит "Цыганский король".

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"Меня не удивил анонс боя Фьюри - Усик. Я не понимаю, почему все удивлены. Люди не должны удивляться. Послушайте, если королевство что-то делает в Саудовской Аравии, то не удивляйтесь. Не надо удивляться - это Саудовская Аравия, братан. Я не понимаю, почему люди делают вид, что для них это стало сюрпризом.

Для Тайсона быстрый лагерь, один за другим. Он цыганский король, любит это дерьмо. Тайсон должен легко победить, потому что он больше. Но мы знаем, что Усик всегда хотел этого боя и он будет к нему готов. Так что посмотрим", - приводит слова Чисоры Boxing Social.

Ранее Далакян объяснил, почему Усик победит Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

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