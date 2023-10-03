"Не будет захватывающим": Экс-тренер Дюбуа поделился ожиданиями от боя Усик - Фьюри

Бывший тренер Даниэля Дюбуа Шейн Макгиган высказался о запланированном объединительном бое между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, несмотря на высокий статус поединка, он не будет зрелищным.

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"Я не знаю, увидим ли мы этот бой. С Фьюри ты никогда не знаешь наверняка. В конце октября он будет драться с Нганну. Я уверен, что этот поединок необходимо устроить.

Я думал, что Владимир Кличко был абсолютным чемпионом мира, но, безусловно, его брату достаточно долго принадлежал титул WBC. Последним абсолютом был Леннокс Льюис, не так ли? Так что будет здорово увидеть этот бой, если он состоится. Но я все равно считаю, что этот поединок не будет захватывающим", - сказал Макгиган в комментарии Boxing News.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее бывший чемпион мира Крис Алгиери усомнился, что бой Усик - Фьюри состоится.

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