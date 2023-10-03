Будет нокаут: Роберт Гарсия сделал смелый прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия высказался о поединке с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, британец нокаутирует украинского боксера.

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"Несколько раундов Усик будет боксировать хорошо и доставит Фьюри проблемы. Но я считаю, что Тайсон просто слишком большой, сильный и тяжелый. Он будет использовать это как свое преимущество. Он измотает Усика, потому что Александр тоже устает.

Усик не любит удары по корпусу, поэтому я думаю, что Фьюри его утомит. Тайсон окажется слишком большим для Усика, измотает его и удосрочит", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

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