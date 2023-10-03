"Усик побьет Фьюри": Бывший чемпион выразил уверенность в победе украинца

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз поделился ожиданиями от объединительного боя обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, украинец будет фаворитом в будущем поединке и должен одержать победу.

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"Думаю, что Усик побьет Фьюри. Он лучше как боксер. Усик всегда хорошо выступает, всегда показывает себя, он никогда не проигрывал. Безусловно, то же самое можно сказать и о Тайсоне Фьюри. Многих британцев немного разозлил инцидент с ударом Даниеля Дюбуа ниже пояса, но это был односторонний поединок, я думаю, что Усик показал свой класс.

Тайсон Фьюри нечасто боксировал в последнее время. Он заигрывал вокруг завершения карьеры, а теперь сражается против звезды UFC. Так что я не знаю, будет ли он настроен на этот бой. Но если Фьюри полагает, что может победить Усика, то этот поединок состоится. Если же он так не считает, то этот бой как-то сорвется, вот и все", - сказал Гроувз в комментарии Seconds Out.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее бывший чемпион мира Крис Алгиери усомнился, что бой Усик - Фьюри состоится.

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