Фроч назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Бывший британский боксер, а ныне аналитик Карл Фроч поделился мнением касательно поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, шансы боксеров равны, однако видит "Цыганского короля" в качестве фаворита.

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"Поставить на Усика нетрудно. У этого парня есть навыки, после перехода в супертяжелый вес он встречался с гигантами. Усик набрал вес и немного постарел, но то же самое касается Фьюри.

Если оба бойца покажут свое лучшее выступление, то это подбрасывание монетки. Но если реально смотреть на вещи, то подготовленный Фьюри заберет бой. Это будет нелегко, но он, скорее всего, будет использовать размах рук, чтобы держать Усика на дистанции", - приводит слова Фроча Boxing 247.

Ранее Фроч назвал неожиданного спарринг-партнера для Усика перед боем с Фьюри.

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