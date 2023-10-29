Фьюри - Нганну: видео лучших моментов и обзор боя

Смотрите на ISPORT подробный видеообзор поединка между боксером и бойцом ММА.

В ночь на воскресенье, 29 октября, состоялся поединком между чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри и вице-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Первые два раунда боя были довольно равны, а вот в третьем представитель MMA подловил на ошибке британца и отправил его в нокдаун.

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В оставшееся время боя Фьюри с Нганну обменивались ударами, однако преимущество профессионального боксера не было заметно, ведь камерунец чаще напирал и отвечал мощными контратаками.

В итоге, судьи вынесли крайне спорный вердикт - победа Тайсона раздельным решением.

Обзор боя Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну:

На ISPORT также доступны судейские записки поединка между чемпионом мира по боксу и представителем смешанных единоборств.

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