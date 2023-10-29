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Команда Фьюри намекает на перенос боя с Усиком

Кажется, 23 декабря никто драться не будет.
Сегодня, 07:12
Фьюри и Усик / Getty Images
Фьюри и Усик / Getty Images

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался после боя с Фрэнсисом Нганну.

"Что это было? Я выиграл. Вот что это было. Пойду домой, отдохну и посмотрю, что будет дальше", - сказал Фьюри.

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После этого его представитель Боб Арум усомнился в проведении боя 23 декабря.

"Я считаю, что точная дата еще не объявлена. У Тайсона повреждение, так что бесполезно назначать дату, если у него ушиб на макушке. Посмотрим, как это лечится. Но этот бой состоится", — приводит слова Уоррена Boxingscene.

Напомним, британец подписал с Усиком контракт на бой, где сказано, что их поединок должен состояться 23 декабря в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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